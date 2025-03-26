Угрозу подтопления 25 домов устранили в Акмолинской области

В городе Макинск Буландынского района Акмолинской области совместными действиями сил ЧС, местных исполнительных органов и активистов из числа предпринимателей ликвидирована угроза подтопления, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МЧС РК

По информации МЧС, в связи с обильным притоком талых вод, пруд-накопитель вблизи Макинска переполнился, тем самым создалась угроза подтопления жилых домов и придворовых территорий, расположенных вдоль центрального лога и ряда улиц.

На устранение произошедшего разлива воды были привлечены силы личного состава ОЧС Буландынского района, МИО и представителей бизнеса численностью 35 человек.

Для укрепления тела пруда-накопителя задействовано 20 единиц техники, использовано 3 500 штук мешкотары и 250 тонн инертного материала.

Угроза подтопления снята, ведутся дополнительные работы, идет наблюдение над уровнем талых вод, поступающих в пруд-накопитель. Во избежание перелива построенной дамбы, производится частичный сброс поступающей с полей воды, добавили в МЧС.