Указ о Қазақстан Халық Кеңесі подписал Президент

Президент

Об этом сообщила Акорда

Фото: Акорда

Главой государства подписан Указ «О некоторых вопросах Қазақстан Халық Кеңесі», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как ранее отметил Касым-Жомарт Токаев, Передовое и Справедливое государство невозможно построить без эффективно функционирующих общественных институтов.

«Именно поэтому я предложил учредить новый конституционный орган – Қазақстан Халық Кеңесі, который объединит представителей маслихатов, общественных советов, экспертных площадок и организаций гражданского общества», - сказал Глава государства.

По его словам, Халық Кеңесі возьмет на себя и функционал, который ранее находился в ведении Ассамблеи народа Казахстана. Таким образом, меняется структурный формат, но ни в коем случае не сама суть общенационального единства – магистрального направления нашей внутренней политики.

«Халық Кеңесі – это первая в нашей истории диалоговая платформа конституционного уровня, символ уникального многообразия Казахстана. Разрозненные ранее структуры объединятся в Высший консультативный орган, наделенный правом законодательной инициативы. Это значит, что голос всего народа станет главной неотъемлемой частью государственной политики», - подчеркнул Президент на совместном заседании Палат Парламента 30 июня. 

#Токаев #указ #Халық кеңесі

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