Укравшую почти 240 млн тенге мошенницу задержали в Бишкеке

Задержания
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Венера Баталова
корреспондент

В Кыргызстане по запросу Интерпола задержали 26-летнюю девушку, разыскиваемую за мошенничество на сумму более 237 миллионов тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Преступница, находившаяся в розыске за мошенничество в особо крупном размере, в 2023 году в составе группы лиц обманом похитила деньги у клиентов одного из банков через банковское приложение. Мошенницу объявили в международный розыск.

Задержание прошло по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана.

#задержание #розыск #мошенница

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