Укравшую почти 240 млн тенге мошенницу задержали в Бишкеке

В Кыргызстане по запросу Интерпола задержали 26-летнюю девушку, разыскиваемую за мошенничество на сумму более 237 миллионов тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Преступница, находившаяся в розыске за мошенничество в особо крупном размере, в 2023 году в составе группы лиц обманом похитила деньги у клиентов одного из банков через банковское приложение. Мошенницу объявили в международный розыск.

Задержание прошло по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана.