Происшествия
Укусы на лице и шее: собака напала на маленькую дочь казахстанского дипломата в Нью-Йорке
Собака породы питбуль без намордника и поводка напала на 4-летнюю дочь казахстанского дипломата в Нью-Йорке, передает Kazpravda.kz.   

"2 октября 2019 года в 08:00 часов утра по местному времени в районе Ривердейл г.Нью-Йорка на 4-летнюю дочь сотрудника Постоянного представительства Казахстана при ООН напала собака породы питбуль и жестоко покусала ее. Ребенок с множественными укусами и ранами на лице и шее был госпитализирован в больницу района Бронкс "Jacobi Hospital", – говорится в сообщении МИД РК.

Отмечается, что собака без поводка и намордника появилась неожиданно и напала на девочку в тот момент, когда она с мамой выходила из дома к машине, чтобы поехать в детский сад. Отбить собаку от ребенка помог мужчина, оказавшийся рядом в этот момент.

"На место происшествия прибыла скорая помощь, которая доставила девочку в больницу. Угрожающих жизни ребенка повреждений нет. Врачи сделали операцию. В настоящее время ребенок находится в стабильном состоянии и несколько дней проведет в больнице. Полиция уже начала расследование.  Семья девочки намерена подать в суд на хозяев собаки. Необходимое содействие оказывает Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке", – подчеркнули в ведомстве.

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