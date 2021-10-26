Уличное ралли по встречной полосе устроила группа водителей в Нур-Султане
В Нур-Султане водителям, устроившим экстремальную езду по встречной полосе, грозит лишение водительских прав, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции столицы.
Ночью камеры видеонаблюдения заметили пять водителей, устроивших между собой гонки. Любители быстрой езды на высокой скорости двигались по мосту, выезжая на полосу встречного движения.
Сотрудники полиции задержали всех водителей-нарушителей и привлекли к административной ответственности по статье 596 КРКоАП. По решению суда нарушителям грозит лишение права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев.
«Кроме того, 22-летний водитель автомашины марки Mercedes Benz за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения подвергнут административному аресту на 15 суток и лишен права управления транспортными средствами сроком на семь лет.
Также полицейскими установлено, что водитель арендовал Mercedes Benz в компании по прокату автомобилей. За нарушение правил эксплуатации транспортных средств и допуск к управлению автомобилем водителя, не прошедшего медицинский осмотр, в отношении ТОО составлен административный протокол по статье 590 КоАП РК, наложен штраф в размере 30 МРП.
В общей сложности на водителей составлено 9 административных протоколов. Среди нарушений: выезд на встречную полосу, маневр без подачи сигнала безопасности, повреждение дорожного покрытия, управление технически неисправным автомобилем и не прошедшим технический осмотр», – рассказали в полиции.
В результате разбирательства полицейские установили, что задержанные водители неоднократно грубо нарушали ПДД, превышая скоростной режим. К примеру, 31-летний водитель одной из автомашин Mercedes Benz на сегодняшний день имеет 76 нарушений и 36 нарушений числится за 22-летним водителем Toyota Camry, зафиксированные камерами «Сергек» за превышение скорости.
В настоящее время все автомашины водворены на коммунальную штрафную стоянку.
Как отметили в полиции, законодательством уличные гонки запрещены, поскольку очень опасны.