Уменьшенную модель АЭС создал сельский школьник из Актобе

Образование,Изобретения
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Дана Аменова
корреспондент

Юный изобретатель создал уникальный проект, посвященный производству электроэнергии

Фото: пресс-служба МП РК

Пресс-служба Министерства просвещения РК запускает новую рубрику «100 жаңа есім – 100 новых лиц», где будут представлены истории школьных будней, изобретений и достижений талантливых учеников и учителей, сообщает Kazpravda.kz

Одним из таких юных талантов стал четвероклассник из села Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области — Нурталап Бакытжанов.

Юный изобретатель создал уникальный проект, посвященный производству электроэнергии. Его исследование направлено на изучение эффективности атомной электростанции (АЭС) в генерации электроэнергии.

Разработанная Нурталапом модель способна вырабатывать пар под давлением 2–2,5 атмосферы с помощью нагревания воды. Затем с помощью турбины полученная энергия преобразуется в механическую, а после – в электрическую.

Конструкция включает реактор, паровую турбину, генератор, трубопроводы, градирню, охлаждающий бассейн и другие компоненты.

«Мне было интересно изучить устройство атомной электростанции и найти наиболее эффективные способы производства электроэнергии. Я провёл анализ работы АЭС в разных странах мира, изучил материалы по физике и космосу, чтобы создать свою уменьшенную модель», — рассказывает десятилетний Нурталап.

Нурталап является постоянным участником конкурса научных проектов «Зерде». Второй год подряд он становится обладателем диплома I степени за лучшие результаты в секции «Физика и космос» на региональном этапе этого республиканского конкурса.

Также он удостоен диплома I степени на республиканской интеллектуальной олимпиаде «Акбота», занял третье место на республиканской математической олимпиаде «Бастау» и первое место в районном конкурсе по математике «Алтын Сака».

Юный изобретатель мечтает стать инженером и создать устройство, которое будет работать на различных источниках энергии.

#школьник #АЭС #модель #Нурталап Бакытжанов

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