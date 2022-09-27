Умер Борис Моисеев

Заслуженный артист России Борис Моисеев умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщил РИА "Новости" арт-директор певца Сергей Горох, передает Kazpravda.kz.

"Да, это так. Cегодня в 2 часа", — сказал собеседник агентства.

Дату церемонии прощания и похорон пока не назначили.

Борис Моисеев — певец, танцовщик, хореограф. Родился 4 марта 1954 года в Белоруссии.

В 1964-м Моисеев поступил в Белорусское хореографическое училище, через 10 лет дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова "Ясь и Янина".

В 1975 году Моисеев начал работать в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР "Тримитас".

Более 30 лет Моисеев не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает 10 альбомов, в частности, "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел".