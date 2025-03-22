Умер бывший чемпион мира по боксу Джордж Форман

Бокс
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В 1994 году в возрасте 45 лет он стал старейшим чемпионом мира в истории бокса, завоевав титулы по версиям WBA и IBF, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: report.az

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Джордж Форман умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщили его родственники, опубликовав прощальный пост на его странице в Instagram.

«С глубоким прискорбием сообщаем о смерти нашего любимого Джорджа Эдварда Формана - старшего, мирно ушедшего 21 марта 2025 года в окружении близких. Мы благодарны за посланную вами любовь и молитвы и просим уединения, поскольку мы чтим необыкновенную жизнь этого человека», - говорится в сообщении.

Форман родился в 1949 году в США, он выступал в супертяжелой весовой категории с 1969-го по 1977-й и с 1987-го по 1997-й. Американец становился чемпионом по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Дважды удостаивался наград "Боксер года" по версии журнала The Ring (1973, 1976). В 1994 году в возрасте 45 лет стал старейшим чемпионом мира в истории бокса, завоевав титулы по версиям WBA и IBF, в 2010 году этот рекорд был побит его соотечественником Бернардом Хопкинсом, однако Форман остался старейшим чемпионом-тяжеловесом.

Также на его счету золотая медаль Олимпийских игр 1968 года. Всего на профессиональном ринге Форман провел 81 поединок, 76 из которых выиграл (68 нокаутом) и 5 проиграл.

#бокс #кончина #Джордж Форман

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