Артисту было 84 года, он долго боролся с онкологическим заболеванием

Фото: ТАСС

Умер народный артист России, пианист, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов. Об этом сообщила его дочь Мария Шкловер в Facebook, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

«Для своих многочисленных поклонников он запомнится виртуозностью и искрометным юмором. Для нас он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем и лучшим другом», — написала Шкловер.

Позднее на странице артиста в соцсети появилось сообщение о том, что прощание с Оганезовым пройдет 16 декабря в Нью-Йорке, его похоронят на кладбище Кенсико.

Левон (Леонтий) Оганезов родился в Москве 25 декабря 1940 года, с четырех лет начал заниматься музыкой. Учился в Центральной музыкальной школе, окончил Музыкальное училище им Ипполитова-Иванова, неоднократно побеждал на фортепианных конкурсах.

Когда музыканту было 18 лет, он заменил заболевшего пианиста Наума Вальтера на концерте в колонном зале Дома Союзов. С тех пор Оганезов начал работать на концертной эстраде. Он аккомпанировал Клавдии Шульженко, Капитолине Лазаренко, солисту Большого театра Павлу Лисициану, Андрею Миронову, Валентине Толкуновой, Ларисе Голубкиной. Долгие годы сотрудничал с Иосифом Кобзоном.

Оганезов был соведущим телепередач «Клуб «Белый попугай», «Суета вокруг рояля», «Жизнь прекрасна», «Добрый вечер с Игорем Угольниковым». Играл в Театре сатиры в спектакле «Прощай, конферансье!», снялся в фильмах, среди которых «Ключ от спальни» Эльдара Рязанова, «Продается дача» Владимира Потапова.