Умерла Дайан Китон

Кино
75

Не стало обладательницы «Оскара» за фильмы «Энни Холл» и «Крестный отец», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Gilbert Flores/WWD via Getty Images

Легендарная американская актриса Дайан Китон скончалась в возрасте 79 лет в Калифорнии, подтвердила ее семья американскому порталу People. Источник New York Times также подтвердил кончину актрисы. Причины ее смерти неизвестны, но, как пишет пресса, актриса в последние несколько месяцев не появлялась на публике.

Китон, родившаяся в 1946 году в Лос-Анджелесе, прославилась в 70-х годах прошлого века, когда начала сотрудничать с Вуди Алленом. В 1977 году она получила «Оскара» за лучшую женскую роль в фильме «Энни Холл».

Другой ее крупной работой стала роль жены Майкла Корлеоне в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» с Аль Пачино; в этой роли она снялась и в двух сиквелах фильма.

Она также была номинирована на «Оскара» за роли в фильмах «Красные» (1981), «Комната Марвина» (1996) и «Любовь по правилам и без» (2003).

Китон снялась еще в ряде фильмов и сериалов, включая «В поисках Дори», «Книжный клуб», «Семейный камень», «Потому что я так хочу» и других.

Несмотря на слухи о романах с коллегами по Голливуду, Дайан Китон никогда не была замужем.

Китон усыновила двоих детей: девочку Декстер в 1996 году (названную в честь персонажа Кэри Гранта в «Филадельфийской истории»), а четыре года спустя — сына Дьюка. «Материнство полностью изменило меня», — сказала она тогда.

Ее коллега по фильму «Клуб первых жен» Бетт Мидлер написала в инстаграме:

«Умерла блистательная, прекрасная, необыкновенная Дайан Китон. Не могу передать, как невыносимо грустно мне от этого. Она была невероятно смешной, абсолютно оригинальной, совершенно без лукавства и какого-либо соперничества, которого можно было бы ожидать от такой звезды».

Актер Бен Стиллер написал в X:

«Дайан Китон. Одна из величайших киноактрис всех времен. Икона стиля, юмора и комедии. Блестящая. Какой человек».

Актриса ухаживала за своей матерью, у которой в 1993 году диагностировали болезнь Альцгеймера, до ее смерти в 2008 году.

«Она была для меня всем, — говорила она о своей матери. — Она была замечательной. Она была для меня примером того, чего можно добиться в жизни. Она была сердцем всего самого лучшего».

Китон также была главным опекуном своего брата Рэнди, который умер в 2021 году после многих лет проблем с психическим здоровьем, пишет Guardian.

#кино #Голливуд #Дайан Китон

Популярное

Все
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
Умерла Дайан Китон
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Лювак для бодрости
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
Задержан начальник хоккейной команды «Кулагер»
Третий стадион по стандарту УЕФА открылся в Казахстане
Стекольный завод запущен в Алматы
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Девушка – загадка: как городская бунтарка обрела любовь в к…
В Мангистау проходят съёмки азербайджанского телепроекта о …
Магия экрана и единство культур
Даешь первый миллиард!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]