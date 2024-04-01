Упало дерево: как возместить убытки за поврежденный автомобиль

Эксперты рассказали от том, что делать водителям, если природная стихия нанесла урон их железному коню, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как пишет fingramota.kz, погода в Казахстане преподносит сюрпризы. Алматы, к примеру, недавно накрыла пыльная буря, в некоторых регионах наблюдались сильные дожди. Перед порывистом ветром не устояли деревья, фрагменты кровли зданий, которые падали на близстоящие машины, а на дорогах из-за ливней участились случаи ДТП.

Территория Казахстана подвержена различным стихийным бедствиям, последствия которых могут быть различными. При пыльной буре и порывистом ветре может пострадать имущество граждан, как было, к примеру, 28 марта в Алматы.

Если на машину упали ветки и стволы деревьев, необходимо вызвать патруль дорожной полиции для фиксации факта падения и составления схемы происшествия.

В случае, если у автовладельца имеется страховка, то необходимо в обязательном порядке уведомить о произошедшем страховую компанию.

Стоит отметить, что обязательная автостраховка (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспорта) не покрывает такие случаи.

Обязательная автостраховка рассчитана на возмещение вреда, причиненного самим автовладельцем третьим гражданам при управлении автомобилем.

«В наиболее выигрышной ситуации граждане, оформившие договор добровольного страхования – КАСКО, покрывающий риски стихийных бедствий. При наличии добровольного страхования КАСКО при повреждении машины ветками или стволами деревьев необходимо в обязательном порядке уведомить о произошедшем страховую компанию. Заявление желательно подготовить в письменном виде. Также можно направить по электронной почте, если это предусмотрено договором страхования. Для получения страхового возмещения страховой организацией будет произведена оценка размера вреда, причиненного транспорту», — говорится в сообщении.

К слову, если у владельца автомобиля, пострадавшего от падения дерева, на руках только обязательная автостраховка, это не значит, что ему никто не возместит ущерб.

В такой ситуации можно обратиться с иском в суд, а если упавшее дерево было признано аварийным, попытаться взыскать компенсацию с гражданина, ответственного за содержание данного дерева.