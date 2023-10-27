Урок не впрок: пять человек отравились из-за дезинфекции клопов в Актау

Происшествия
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Логвинова Ирина
собкор

Новый случай отравления семьи зарегистрирован в городе на берегу Каспия

Фото: kazpravda.kz

Буквально в понедельник здесь похоронили двух маленьких детей, ставших жертвами безответственности соседей. И вот новый эпизод. На этот раз травили клопов серными шашками. По уже «сложившейся традиции» соседей в курс дела не поставили. Как результат: двое взрослых и трое детей доставлены в больницу с сильнейшими признаками отравления.

Эпизод произошел вечером 26 октября в 25 доме 3А микрорайона.  Серную шашку хозяин квартиры приобрел на рынке в 22 микрорайоне. Там средства от травли паразитов продаются без инструкций и каких-либо ограничений. 

«В 21:20 нам поступило сообщение о травле квартиры в 3А микрорайоне. На место выехали специалисты. Выяснили каким препаратом проводилась обработка. Предупредили всех соседей. Организовали эвакуацию, задействовали в этом акимат города. Однако часть граждан из соседних квартир выезжать отказалась, несмотря на возможные последствия их выбора. Сотрудниками ЧС оперативно проведены работы и устранены причины отравления. В больницу за медпомощью обратились 5 человек», - расссказала руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Асима Жарылгасова. 

В больнице рассказали, что двое взрослых обратившиеся  к ним после оказания помощи отправлены домой. Панику люди забили после того, как у детей началась рвота. 

«В детское отделение доставлены трое детей. У двоих симптомов отравления не было, их сразу отпустили домой после осмотрела. Третьего госпитализировали в отделение педиатрии. Состояние стабильно-тяжелое. При поступлении жаловался на слабость и головокружение», - рассказали в управлении здравоохранения региона.

Напомним, это второй случай отравления в Актау за последние 7 дней. В субботу, 21 октября, подобный эпизод закончился страшной трагедией. Двое детей 2021 и 2022 года скончались от ядовитых паров еще до приезда скорой помощи. 

В целом для города эта проблема носит регулярный характер. От отравлений за несколько лет скончалось 8 человек (преимущественно дети и женщины), пострадали свыше 20 горожан.

#дети #Актау #отравление #дезинфекция

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