Урок от чемпионов: знаменитые спортсмены присоединились к антинаркотической акции в Астане

Дана Аменова
специальный корреспондент

В столице продолжается комплексная работа по профилактике наркомании среди молодежи, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В Казахском агротехническом исследовательском университете имени С. Сейфуллина состоялась акция «Астана – есірткісіз қала», организованная столичным Управлением по противодействию наркопреступности в рамках концепции «Закон и порядок».

На встрече, организованной столичной полицией, спортсмены, общественные деятели и эксперты проинформировали студентов о проблеме наркомании в молодёжной среде и об уголовной ответственности, предусмотренной за распространение наркотиков.

Участники акции получили возможность пообщаться со звёздами спорта: Ангелиной Лукас, Ильёй Ильиным, Василием Тахтаем, Нурсултаном Алиакбаровым и Алибеком Ермагамбетовым. Их личные истории успеха стали сильным мотивирующим фактором, подтверждающим, что только здоровый образ жизни открывает путь к новым достижениям.

В ходе мероприятия, четырёхкратный чемпион мира по тяжёлой атлетике Илья Ильин обратился к студентам с призывом ценить жизнь и уделять особое внимание учёбе, спорту и семье.

В своём выступлении он подчеркнул важную роль реабилитационных центров, поделившись историями непростой адаптации людей, столкнувшихся с наркозависимостью. Спикер подчеркнул, что правильные жизненные ориентиры защищают не только самого человека, но и его близких от разрушительного влияния наркотиков.

«Мы должны объединить усилия, чтобы решить эту социальную проблему. Опыт тех, кто не смог вырваться из сложной ситуации, служит нам важным и суровым напоминанием о необходимости действовать вместе. Я знаю тех, кто столкнулся с бедой, но нашел в себе силы подняться. У вас всегда будет выбор: потерять время и жизнь, связавшись с наркотиками, или выстроить чёткий план действий, наполняя свою жизнь полезными делами. Помните, что за вами – будущее нашей страны. Ведите здоровый образ жизни, потому что это движение вперёд. Учитесь, занимайтесь спортом, ставьте самые смелые цели и смело идите к ним!», – обратился он к студентам.

Чемпион мира и мастер спорта международного класса Василий Тахтай поделился своей историей успеха. В детстве он столкнулся с преступной средой, но решил изменить свою судьбу, выбрав спорт как главный инструмент для личностного роста. Тренировки стали для него не просто физическими нагрузками, но и источником дисциплины, уверенности и помогли завести полезные знакомства.

«Спортзал – место для крутого нетворкинга, где связи ценится выше денег. Там более опытные атлеты подсказывают тем, кто в чём-то не успел и все мы становимся братьями. Так в спорте я нашёл свою силу и понял: никто не должен сидеть и ждать помощи, нужно брать ответственность в свои руки. Благодарен нашей стране за предоставленные возможности. По своим наблюдениям могу сказать, что в других местах люди живут в гораздо худших условиях. Трудности закалили и сделали меня сильнее, что помогло реализовать мои планы», – подытожил профессиональный боец ММА напомнив, что каждый способен выбрать путь, который ведёт вверх.

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас убеждена, что в любых обстоятельствах важно уметь преодолевать преграды, не сдаваться и верить в лучшее. Она также пожелала всем найти любимое дело, которое поможет осуществить мечты.

«Я искренне благодарна судьбе за то, что пришла в спорт. Боксу отдала уже 16 лет и не могу даже представить, как сложилась бы моя судьба без увлечения  спортом с 13-14 лет в родном городе Таразе. В тот момент это было скорее любопытство, но вскоре бокс стал неотъемлемой частью моей жизни. В подростковом возрасте, когда другие ребята ходили на дискотеки или курили, я тренировалась. Друзья удивлялись, но я знала, что выбрала правильный путь. Хочется пожелать каждому найти такую же здоровую «зависимость». Для меня большая честь поднимать флаг Казахстана и приносить пользу обществу», – сказала она.

Как оказалось, именно через живые примеры и доверительный диалог можно добиться максимального эффекта в профилактике наркомании.

«Встреча с известными казахстанскими спортсменами стала для нас настоящим открытием. Истории чемпионов, полные трудностей и побед, показали нам, что спорт — это не просто увлечение, а путь к самосовершенствованию и стойкости. Вместо сухой информации из интернета мы получили живое общение, наполненное невероятным вдохновением. Показательные выступления каратистов и слаженная работа кинологов также произвели на всех большое впечатление Мы уходим с этой встречи не просто информированными, а по-настоящему мотивированными и готовыми следовать примеру наших чемпионов», - считает студентка Наргиз Дулатаева.

Кроме того, во время разговора были затронуты все острые вопросы наркомании: от вреда для здоровья и наказания по закону до угроз в интернете и способов обезопасить себя и найти помощь.

Участники мероприятия также посмотрели тематические видеоролики, прослушали лекцию врача-нарколога и обсудили проблемы профилактики наркозависимости вместе с приглашенными экспертами. Особую заинтересованность вызвали практические показательные выступления Центра кинологической службы и спецподразделений полиции (СОБР), где зрители могли наблюдать работу служебных собак, демонстрацию оружия и тактические приёмы. 

Напомним, с начала года столичная полиция уже провела более 600 встреч с молодежью в школах, вузах и спортивных организациях в рамках борьбы с наркопреступностью. Совместно с центром «Астана жастары» удалось закрасить свыше 2,5 тысяч наркограффити, а сайты с запрещённым контентом были оперативно заблокированы. 

Акция «Астана – есірткісіз қала» показала, что только всесторонний подход к социальной проблеме, сочетающий в себе профилактические меры, правоприменительные действия и активное участие общества, способен гарантировать безопасное будущее.

#Астана #акимат #студенты #чемпионы #наркомания #профилактика

