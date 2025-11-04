Об этом на заседании Правительства сообщил генеральный секретарь Федерации Qazaq Aquatics Дмитрий Баландин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

- По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году в мире утонуло более 236 тысяч человек, из них 82 тысячи – дети в возрасте от 1 до 14 лет. Эти цифры показывают, насколько важным является обучение населения элементарным навыкам плавания и безопасному поведению на воде, - отметил спикер.

В связи с этим Федерация совместно с Министерством просвещения ведет работу по внедрению программы, в рамках которой урок плавания будет включен в систему физического воспитания и станет частью школьной программы по физической культуре.

Проект планируется запустить в 2026 году в пилотном режиме в Алматы и Астане с последующим поэтапным внедрением по всей стране.

Данная инициатива, как пояснил Дмитрий Баландин, реализуется по примеру США, Австралии и Венгрии, которые являются одними из сильнейших государств в мире по плаванию и уже многие годы успешно внедряют обязательное обучение детей плаванию в школах.

- Реализация проекта позволит с раннего возраста формировать у детей навыки безопасного поведения, а также вовлекать их в спорт как часть здорового образа жизни, - подчеркнул Дмитрий Баландин.

Для реализации поставленных задач, по его словам, имеется необходимая инфраструктура. На сегодняшний день насчитывается более 360 бассейнов, 35 из которых 50-метровые бассейны олимпийского стандарта.

Водными видами спорта занимаются свыше 135 тысяч человек, с которыми работают более 900 квалифицированных тренеров.