Урок плавания станет частью школьной программы по физкультуре

Правительство
113
Марина Демченко
специальный корреспондент

Об этом на заседании Правительства сообщил генеральный секретарь Федерации Qazaq Aquatics Дмитрий Баландин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

- По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году в мире утонуло более 236 тысяч человек, из них 82 тысячи – дети в возрасте от 1 до 14 лет. Эти цифры показывают, насколько важным является обучение населения элементарным навыкам плавания и безопасному поведению на воде, - отметил спикер.

В связи с этим Федерация совместно с Министерством просвещения ведет работу по внедрению программы, в рамках которой урок плавания будет включен в систему физического воспитания и станет частью школьной программы по физической культуре.

Проект планируется запустить в 2026 году в пилотном режиме в Алматы и Астане с последующим поэтапным внедрением по всей стране.

Данная инициатива, как пояснил Дмитрий Баландин, реализуется по примеру США, Австралии и Венгрии, которые являются одними из сильнейших государств в мире по плаванию и уже многие годы успешно внедряют обязательное обучение детей плаванию в школах.

- Реализация проекта позволит с раннего возраста формировать у детей навыки безопасного поведения, а также вовлекать их в спорт как часть здорового образа жизни, - подчеркнул Дмитрий Баландин.

Для реализации поставленных задач, по его словам, имеется необходимая инфраструктура. На сегодняшний день насчитывается более 360 бассейнов, 35 из которых 50-метровые бассейны олимпийского стандарта.

Водными видами спорта занимаются свыше 135 тысяч человек, с которыми работают более 900 квалифицированных тренеров.

 

#Правительство #плавание #физкультура #урок

Популярное

Все
Будущее за цифровым интеллектом
Впечатляющий старт Елены Рыбакиной
Из «микро» – в сегмент МСБ
Мебель-трансформер от ученых помогает делать шаги
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Большие возможности и большая ответственность
В Зайсанском районе построят водохранилище
В Барселоне завершил работу Международный конгресс архивов
О туризме и банковской деятельности
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Азарт, мастерство и гармония
Россыпь наград из Улан-Батора
Программа совместно с ЮНИСЕФ
Повышая правовую грамотность населения
Придать диалогу стратегическую направленность
Патриотическое воспитание как конкуренция смыслов
Лавины взяли под цифровой контроль
Остался год до юношеской Олимпиады
Обсуждены проблемы в сфере энергетики
Помощь, от которой хуже...
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
КНБ предотвратил теракт в Алматы
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Более 900 фермеров Акмолинской области получили поддержку н…
Созданы все условия: Бектенов об итогах уборочной кампании
Казахстан наращивает экспорт зерна и развивает проекты по г…
Механизм кредитных линий для аграриев внедрят в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]