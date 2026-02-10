Фото: акимат Астаны

В столичной школе № 115 прошел форум AI Robotics⁄FIRST Camp. Его участники говорили о роли учителя, ученика и ответственности учебного заведения в эпоху цифровизации. Как отметил исполнительный секретарь Астанинского городского филиала партии «Amanat» Мухаммед Болысбек, искусственный интеллект – это одно из ключевых направлений развития страны:

– В прошлом году Глава государства выступил с Посланием «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию». Само название документа говорит о многом. Надо понимать, что это мировой тренд, отражающий современное развитие общества. Президент объявил 2026-й Годом цифровизации и искусственного интеллекта. И для нас теперь важно правильно и эффективно реализовывать эти процессы.

По его словам, многие дети и учителя используют инструменты ИИ – от чат-ботов до специализированных приложений. Однако ключевая задача заключается в грамотном и ответственном использовании ИИ. В этой связи партия совместно с Министерством просвещения, управлением образования города Астаны проводит обучающие курсы для педагогов.

На форуме выступили практики, которые ежедневно работают с технологиями и образовательными сообществами. Так, председатель ассоциации Qaz.AI Темирлан Зиятов предложил относиться к ИИ без иллюзий и страхов, поскольку искусственный интеллект уже стал частью повседневной жизни. По мнению эксперта, вопрос заключается в том, кто научит детей пользоваться им правильно: школа и родители или случайные источники в Интернете. Поэтому руководитель ассоциации считает, что важно сформировать устойчивую национальную ИИ-экосистему, которая включает в себя развитие компетенций, нормативные подходы, культуру ответственного применения и подготовку кадров.

– ИИ – это не только технологии и алгоритмы, но прежде всего люди, их мышление, навыки и ответственность. В мировой практике искусственный интеллект в образовании рассматривается как необратимый процесс: во многих странах он уже используется как помощник учителя, персональный тьютор и инструмент анализа прогресса учеников. При этом принцип остается неизменным: ИИ не заменяет учителя, а усиливает его, – сказал эксперт.

Отдельное внимание Темирлан Зия­тов уделил проблемам, с которыми сталкивается система образования при внедрении ИИ. Среди них – отсутствие четких регламентов и стандартов, цифровое неравенство между школами и регионами, а также кризис оценки, когда становится все сложнее объективно определить вклад и прогресс ученика. Эти проблемы, по его словам, не решаются запретами, нужны правила и навыки.

– У нас есть только два пути: либо искусственный интеллект станет помощником учителя и родителя, либо он будет запрещенным инструментом, которым дети все равно будут пользоваться без нашего ведома. Как и в любой технологической трансформации, выигрывает не тот, кто запрещает, а тот, кто адаптируется. Поэтому нужно начинать с себя, помогая детям ориентироваться в цифровом мире, – предложил спикер, отметив, что ассоциация подготовила бесплатные курсы по ИИ для учителей и родителей без сложной терминологии и программирования.

Практическое продолжение этой темы прозвучало в выступлении учителя информатики школы Haileybury Astana Куаныша Магауина – первого в Казахстане Apple Certified Trainer среди школьных педагогов и бывшего тренера национальной сборной по робототехнике. Эксперт рассказал о многолетней подготовке учеников к соревнованиям по робототехнике, включая World Robot Olympiad, где казахстанские команды успешно выступали на международных этапах в Германии и Италии. По словам Куаныша­ Магауина, важно развивать не только технические навыки, но и умение работать в команде, презентовать идеи, анализировать ошибки и искать нестандартные решения.

Особый акцент он сделал на философии международного движения FIRST Robotics, где ценятся скорость и точность робота, а главное – инновационное мышление, социальная значимость проектов. В рамках подготовки школьников используются направления Robot Game, Innovation Project, Core Values и Robot Design, каждое из которых формирует отдельный набор компетенций. Как отметил учитель, дети учатся не просто собирать роботов, а решать реальные проблемы – от экологии и переработки отходов до оптимизации городских процессов.

Кстати, в соревнованиях учитываются также научные проекты. Куаныш Магауин привел пример устройства по переработке макулатуры, которое разработали его ученики.

– У нас в школе есть большие контейнеры, куда учителя складывают использованную бумагу. Мы с детьми создали устройство, которое измеряет уровень макулатуры в баке. Устройство имеет сенсоры. Они показывают процент наполненности контейнера. Для удобства создали сайт с ИИ-ассистентом, а также договорились с компанией, которая готова переработать эту бумагу, – отметил педагог.

В рамках форума прошла выставка новых технологий и научных проектов школьников. Отдельный интерес вызвали соревнования по робототехнике и дронам. Для многих юных инженеров это стало первым опытом участия в турнире и публичной защиты своих разработок.