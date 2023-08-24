Ушедший в магазин 17-летний юноша бесследно исчез в Акмолинской области

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

Акмолинские полицейские разыскивают пропавшего юношу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

17-летний акмолинец 22 августа около 19:00 отправился в магазин и не вернулся. Его сотовый телефон был отключен.

На следующий день мать парня обратилась за помощью к полицейским.

"В тот же день обращение было зарегистрировано, а на поиски несовершеннолетнего ориентирован личный состав отдела полиции города Косшы и приданные силы. Информация о без вести пропавшем и ориентировки направлены во все территориальные подразделения департамента полиции и соседние регионы. Ведутся поиски.

Обращаемся ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Сержана Елбрусова 13.12.2005 года рождения немедленно сообщить в полицию по номеру 102", – призвали в ДП.

На момент ухода парень был одет в синий спортивный костюм с белыми полосами, при себе имел сотовый телефон iPhone.