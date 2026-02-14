Усилена промышленная безопасность

На площадке СЦК
133
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Принятый в прошлом году Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государственным имуществом» сделал более эффективным государственное регулирование промышленной безопасности. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ерболат Садырбаев.

Фото: СЦК

По его данным, пересмотрены и приведены в соответствие с нормами безопас­ности 39 нормативных правовых актов. Изменения направлены на предупреж­дение аварий и чрезвычайных ситуаций, формирование эффективной, прозрачной и понятной системы государственного контроля и надзора.

Кроме того, промышленная безопас­ность выведена из-под действия Предпринимательского кодекса РК. Сформирован самостоятельный порядок осуществления государственного контроля и надзора, который с нынешнего года регулируется Законом «О гражданской защите».

Теперь ежегодной проверке подлежат предприятия, отнесенные к высокой степени риска. К ним относятся опасные производственные объекты, подлежащие обязательному декларированию промышленной безопасности, а также объекты, эксплуатирующие опасные технические устройства, отработавшие нормативный срок службы, установленный заводом-изготовителем.

В то же время предприятия, не отнесенные к высокой степени риска, будут проверяться не чаще одного раза в три года. Таким образом, новый механизм обеспечивает полный охват всех субъектов и объектов контроля и надзора без исключения, но с учетом уровня потенциальной опасности.

Также отменено требование об обязательном уведомлении предпринимателей за 30 календарных дней до начала проверки. Теперь оно будет направляться за один рабочий день. Это позволит органам контроля получать объективную картину фактического состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

– Органы контроля и надзора наделяются правом привлекать нарушителей к административной ответственности, – подчерк­нул Ерболат Садырбаев.

Важная роль отводится и производственному контролю. Предприятия обязали создать службы производственного контроля в области промышленной безопасности, непосредственно подчиненные первому руководителю организации. В целях безопасной эксплуатации опас­ных производственных объектов и технических устройств введены нормы, обязывающие организации своевременно обновлять оборудование.

