Усилить борьбу с синтетическими наркотиками потребовал депутат

Общество, Криминал
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О проблеме распространения синтетических наркотиков в своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны рассказал сенатор Геннадий Шиповских, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат

По словам парламентария, дети и подростки являются наиболее уязвимыми перед угрозой широкого распространения синтетических наркотиков. Злоумышленники продают по низким ценам наркотики через интернет-мессенджеры, отравляя молодежь.

В период с 2021 по 2023 годы за распространение синтетических наркотических средств были возбуждены уголовные дела на 1 021 человека. За последние 3 года объем изъятия синтетических наркотиков вырос со 100 кг до 1 тонны. Выявлена деятельность 17 нарколабораторий в 2021 году, 68 в 2022 году и 81 - в 2023 году.

– Активное противодействие наркоугрозе – одна из важнейших задач государства и общества.  В связи со вспышкой наркоторговли в стране, просим рассмотреть возможность создания отдельной службы по борьбе с наркотиками, подотчетной президенту страны. Ужесточить меры по борьбе с рекламой сайтов, продающих синтетические наркотики, и наказывать рекламодателей. Провести информационную работу с учащимися об опасностях употребления наркотиков. Разработать конкретный план мероприятий в связи с ростом числа «закладчиков» синтетических наркотиков среди молодежи, особенно студентов, – предложил Геннадий Шиповских.

Напомним, что в декабре 2023 года на правительственном часе в Мажилисе сообщалось, что за год ликвидированы четыре транснациональные ОПГ, 75 подпольных нарколабораторий, у которых в целом изъято свыше 185 тонн прекурсоров. 

Ежегодный незаконный оборот наркотиков в стране составляет около 25 тонн, из них более 95% приходится на наркотики из группы каннабиса, около 5% – на синтетические наркотики и менее 1% – на опий, героин и другие виды наркотических веществ.

#Сенат #наркотики #общество #Шиповских

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