Закон был разработан Минюстом во исполнение поручений Главы государства, озвученных им в Послании 2023 года. Принятые поправки направлены на создание правовой среды, в которой результаты интеллектуального труда становятся реальным экономическим активом.

– Закон усиливает охрану прав, одновременно упрощая и ускоряя законные процедуры для правообладателей, заявителей и бизнеса. Поправки устраняют административные барьеры, обеспечивают предсказуемость процессов и вводят дополнительные механизмы защиты от недобросовестной практики, – пояснила спикер.

Затем она разъяснила ряд изменений и новелл, предусмотренных принятым законом, а также на примерах продемонстрировала, как они будут работать на практике в интересах бизнеса, авторов и граждан. Так, в наши дни активно развиваются онлайн-торговля, маркетплейсы, требующие от продавцов иметь зарегистрированный товарный знак. Вместе с тем действующие сроки рассмотрения заявок (семь месяцев) не удовлетворяют запросы бизнеса, а для стартапа или малого предпринимателя выход на рынок часто ограничен именно сроками регистрации бренда.

В этой связи вводится механизм ускоренной регистрации товарного знака по желанию заявителя в течение трех месяцев. Кроме того, для усиления защиты прав владельцев товарных знаков увеличены сроки направления возражений на регистрацию в качестве товарного знака до двух месяцев.

– Эта поправка стала нашим ответом на многочисленные запросы адвокатов и патентных поверенных, которые просили увеличить срок подачи возражения. Теперь у бизнеса и профессионального сообщества будет больше времени для анализа заявляемых обозначений, – пояснила Ботагоз Жакселекова.

Для обеспечения качества услуг патентных поверенных разграничена их деятельность в отношении средств индивидуализации и объектов патентования. То есть теперь предусматривается аттестация патентных поверенных и осуществление их дальнейшей деятельности с теми объектами, по которым они обладают соответствующей компетенцией.

При этом допускается возможность получения двух свидетельств. Фактически речь идет о введении специализации: один патентный поверенный может сосредоточиться, к примеру, на товарных знаках и наименованиях мест происхождения, а другой – на изобретениях и промышленных образцах. Это позволит повысить качество консультаций и снизить риски ошибок при сопровождении заявок.

Для обеспечения прав авторов будет оцифрована сфера коллективного управления, создана и внедрена Единая цифровая платформа для обеспечения прозрачности авторских обществ, а также справедливого распределения и выплаты собранного вознаграждения. По словам спикера, автор сможет в личном кабинете видеть, где и как используются его произ­ведения, а пользователи – подтверж­дать правильность учета и расчетов.

– Это означает, что путь авторского вознаграждения – от использования произведения до перечисления автору – станет прослеживаемым и понятным для всех сторон, – отметила вице-министр.

Создание цифровой платформы позволит решить вопрос учета исполняемых произведений. Она будет внедряться в три этапа. На первом с января через платформу будут подключены организации эфирного и кабельного вещания, на втором с 1 июля 2026 года – театры, кинотеат­ры и филармонии, на третьем этапе с 1 января 2027 года – все остальные пользователи.