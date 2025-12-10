В Правительстве с участием первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» (АО «УКАЗ») и АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум–К» (АО «КТК-К»), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ в области импортозамещения промышленного оборудования подписали генеральный директор АО «УКАЗ» Александр Будрис и генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань.

Сотрудничество направлено на развитие локального производства запорной арматуры, насосных агрегатов и электродвигателей, расширение применения отечественного оборудования на объектах магистрального нефтепроводного транспорта, а также формирование устойчивой кооперации между крупнейшим казахстанским производителем трубопроводной арматуры и одним из ключевых операторов нефтетранспортной инфраструктуры.

В рамках соглашения стороны намерены обеспечить АО «КТК-К» высокотехнологичными материалами, комплектующими и оборудованием казахстанского происхождения, проводить техническое обслуживание, модернизацию и испытание оборудования, а также совместно разрабатывать и внедрять инновационные технологические решения.