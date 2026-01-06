В районе Алтай в рамках тиражирования опыта Северо-Казахстанской области ввели в эксплуатацию ферму на 1 075 голов крупного рогатого скота голштинской породы. Стоимость проекта составила 10,15 млрд тенге, причем примерно половина средств – это льготный кредит под 2,5% годовых, оформленный через социально-предпринимательскую корпорацию «Ертіс». Мощность комплекса – 6 тыс. тонн молока в год, планируется построить дополнительные помещения с увеличением поголовья до 1,5 тыс.

По данным областного управления сельского хозяйства, всего в регионе действуют 33 молочно-товарные фермы, где ежесуточно производится примерно 400 тонн молока. Вместе с тем всего наполовину загружены одиннадцать перерабатывающих предприя­тий. Поднять данный показатель до 80% призвана программа поддержки крупных аграрных проектов, в рамках которой еще пять ферм получили льготные кредиты на 6,2 млрд тенге. Их ввод запланирован на текущий год, объем производства молока увеличится на 35 тыс. тонн в год.