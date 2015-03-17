Технологии

В 2017 году начнется массовый выпуск летающих автомобилей

Компания AeroMobil из Братиславы сообщила о планах начать массовый выпуск летающих автомобилей в 2017 году. Об этом ее главный исполнительный директор Юрай Вацулик рассказал на фестивале South by Southwest в Остине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

Как пишет Daily Mail, современная конструкция аэромобиля включает складные крылья и позволяет аппарату взлетать с травяной лужайки или ровной прямой дороги. Для этого машине требуется около 200 метров разгоночной полосы.

Четырехцилиндровый бензиновый двигатель ROTAX 912 последней версии аэромобиля позволяет ему пролетать при полном баке до 700 километров на скоростях от 60 (минимальной) до 160 (максимальной) километров в час. В корпусе автомобиля используется углеродное волокно. Масса аэроплана равна 450 килограммам, его длина равна шести метрам, а ширина (со сложенными крыльями) — 1,6 метра.

Конструкция позволяет вмещать двух человек: пилота и пассажира. Для пилота требуется специальное разрешение. В планы Вацулика входит создание четырехместной и беспилотной версий машины (в существующей версии два задних места занимают крылья в сложенном состоянии), а также урегулирование правовых вопросов ее эксплуатации в ЕС.

Проектом летающего автомобиля Вацулик занимается с 1990 года. В 2013 году в Монреале он показал первый работающий прототип автомобиля, а в 2014 году, в Вене, – ее усовершенствованную версию. Стоимость первых аэромобилей, как ожидается, будет составлять несколько сотен тысяч евро. В дальнейшем AeroMobil надеется ее снизить.

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