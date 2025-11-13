Сотрудники управления по противодействию наркопреступности Акмолинской области пресекли крупный канал распространения синтетических наркотиков, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе оперативных мероприятий изъято свыше 12,4 килограмма мефедрона. По данным полиции, задержан 42-летний житель одного из сел Целиноградского района. Согласно информации оперативников, мужчина занимался распространением запрещенных веществ на территории региона.

Во время следственных действий задержанный указал место тайника, где ранее спрятал наркотики. В указанной лесополосе правоохранители обнаружили 14 вакуумных полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что изъятое вещество является мефедроном, общим весом 12 килограммов 497 граммов.

По данному факту начато досудебное расследование. На период следствия подозреваемый взят под стражу.