В Зерендинском районе Акмолинской области завершен ремонт автомобильной дороги от трассы «Астана – Петропавловск» через поселок Гранитный до села Васильковка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Акмолинской области

Участок протяженностью девять километров имеет статус районного значения и играет важную роль в транспортной сети региона. Дорога соединяет несколько населенных пунктов, а также обеспечивает проезд большегрузного транспорта от местных карьеров, что делает ее стратегически важной для экономики района.

Работы выполнены в рамках программы по развитию транспортной инфраструктуры.

По словам акима Конысбайского сельского округа Жаскайрата Еслямбекова, подрядная организация выполнила работы качественно и в установленные сроки.

«В течение месяца-полутора специалисты провели все запланированные мероприятия. На участке протяженностью 4,1 километра уложено новое асфальтовое покрытие, сейчас завершается обустройство обочин. Жители поселка Гранитный более десяти лет ждали этот ремонт и неоднократно обращались в акимат. Сегодня люди довольны – дорога стала комфортной и безопасной», – подчеркнул он.

Ранее данный участок считался одним из наиболее проблемных: из-за постоянного движения большегрузных машин покрытие быстро разрушалось, создавая неудобства и угрозу безопасности. После обновления передвижение между населенными пунктами стало значительно удобнее, а качество дороги соответствует современным стандартам.

В акимате района отметили, что ремонт дороги «Гранитный – Васильковка» – часть комплексного плана по модернизации дорожной сети Зерендинского района. В ближайшие годы аналогичные работы будут проведены и на других направлениях.