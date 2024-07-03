В Акорде начались переговоры с главой КНР

В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев лично встретил кортеж председателя КНР Си Цзиньпина. В честь высокого гостя перед президентским дворцом пролетели истребители Сил воздушной обороны Республики Казахстан, оставив за собой красный и желтый след – цвета флага Китая.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.