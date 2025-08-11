В Актау возложили цветы к памятнику Абая Кунанбаева в честь 180-летия поэта

Культура
398
Венера Баталова
корреспондент

Вчера исполнилось 180 лет со дня рождения великого поэта, просветителя и философа Абая Кунанбаева. В честь этой даты в Актау прошла церемония возложения цветов к памятнику поэта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города

Фото: акимат города Актау

В мероприятии приняли участие первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов, ветераны, депутаты маслихата, представители общественности и жители города.

Во время церемонии звучали стихотворения из произведений поэта. Участники встречи вспомнили о значительном вкладе великого мыслителя в развитие казахской литературы и духовности, отметили неизменную актуальность его творчества.

«Абай Кунанбаев — духовный ориентир нации. Его труды и наставления с годами становятся еще ценнее. Для нынешнего поколения это школа нравственности и воспитания», — подчеркнул председатель Союза писателей Казахстана по Мангистауской области Султанбек Кудайберген.

#Актау #памятник #Абай #цветы

Популярное

Все
В Турции землетрясение разрушило дома
Казахстанские школьники получили 7 наград на чемпионате по робототехнике в Китае
Фигуристка Софья Самоделкина стала серебряным призером турнира в США
Полицейские поймали «рыночных охотниц» в Алматы
Свыше 10 млрд тенге из возвращенных активов направили на водоснабжение в области Абай
В Газе погибла съемочная группа Al Jazeera
Подозреваемого в терроризме экстрадировали в Астану
Тренера топ-клуба КПЛ отправили в отставку после поражения в Семее
Трамп поручил провести перепись населения без учета нелегальных мигрантов
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
МИД ЕС созывает экстренный саммит по Украине
Казахстанские спортсмены уверенно стартовали на XII Всемирных играх в Китае
Австралия признает Палестину в сентябре
Три человека погибли на трассе в Карагандинской области
В Актау возложили цветы к памятнику Абая Кунанбаева в честь 180-летия поэта
Глава государства о суперкомпьютере и об ИИ: «Расслабляться нельзя»
Свыше 130 тысяч респондентов приняли участие в сельхозпереписи за 10 дней
Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл в СКО
Майнерам незаконно продавали электроэнергию в ВКО
Президент: Только с начала года произошло более 40 крупных утечек данных
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Незаконные постройки снесут в Уральске
Скончался космонавт Талгат Мусабаев
Модернизация на особом контроле
КНБ задержан вице-министр транспорта
Спешите на ярмарки!
Первый том «Истории Казахстана» утвержден
В Индонезии извергается вулкан Левотоби
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан
5 августа в Казахстане отмечают День медиации
Токаев и Бердымухамедов побеседовали в аэропорту города Туркменбаши
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
На Пекин снова обрушатся мощные ливни
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Читайте также

В этом году 180-летний юбилей Абая впервые отмечался в форм…
Ансамбль BIRLIK выступил на выставке EXPO 2025 в Японии
Казахстанский фильм наградили на фестивале в Нью-Йорке
В Актау возложили цветы к памятнику Абая

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]