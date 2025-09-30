В ходе состязания были рассмотрены более 140 произведений

Фото: пресс-служба Минкультуры

В Актюбинской области состоялась торжественная церемония награждения победителей международного литературного конкурса «Әдебиет. Рух. Қоғам», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, известные поэты и авторы во главе с председателем правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулкеновым.

Ежегодный литературный конкурс, проводимый с 2019 года, направлен на определение лучших произведений казахской литературы в жанрах поэзии, прозы, драматургии, сатиры, детской литературы и перевода. Его главная цель – открыть новые имена, поддержать творческих авторов, пробудить интерес молодежи к чтению и популяризировать национальную и мировую литературу.

В текущем году конкурс проходит в особой атмосфере: он посвящен 100-летию выдающегося казахского поэта Куандыка Шангытбаева и 90-летию известного писателя-сатирика Умбетбая Уайдина. В ходе состязания были рассмотрены более 140 произведений, представленных авторами из разных регионов Казахстана и зарубежья.

По итогам творческого состязания определены и награждены победители в 11 номинациях, каждая из которых носит имя выдающихся мастеров казахской литературы. Так, победителем в номинации имени Саги Жиенбаева стала Индира Кереева, в номинации имени Тулегена Айбергенова - Аманжол Исламгали.

Лучшим в номинации имени Тахауи Ахтанова признали Гульжайнар Калдину, в номинации имени Умбетбая Уайдина - Нурлыбека Калауова. Номинацию имени Изтая Мамбета присудили Ернуру Сейдахмету. Молодой поэт из Турции Фатих Султан Йылмаз признан лучшим в номинации имени Куандыка Шангытбаева.