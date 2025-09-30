В Актобе наградили победителей международного литературного конкурса

Культура,Литература
100
Дана Аменова
специальный корреспондент

В ходе состязания были рассмотрены более 140 произведений

Фото: пресс-служба Минкультуры

В Актюбинской области состоялась торжественная церемония награждения победителей международного литературного конкурса «Әдебиет. Рух. Қоғам», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры 

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, известные поэты и авторы во главе с председателем правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулкеновым.

Ежегодный литературный конкурс, проводимый с 2019 года, направлен на определение лучших произведений казахской литературы в жанрах поэзии, прозы, драматургии, сатиры, детской литературы и перевода. Его главная цель – открыть новые имена, поддержать творческих авторов, пробудить интерес молодежи к чтению и популяризировать национальную и мировую литературу.

В текущем году конкурс проходит в особой атмосфере: он посвящен 100-летию выдающегося казахского поэта Куандыка Шангытбаева и 90-летию известного писателя-сатирика Умбетбая Уайдина. В ходе состязания были рассмотрены более 140 произведений, представленных авторами из разных регионов Казахстана и зарубежья.

По итогам творческого состязания определены и награждены победители в 11 номинациях, каждая из которых носит имя выдающихся мастеров казахской литературы. Так, победителем в номинации имени Саги Жиенбаева стала Индира Кереева, в номинации имени Тулегена Айбергенова - Аманжол Исламгали.

Лучшим в номинации имени Тахауи Ахтанова признали Гульжайнар Калдину, в номинации имени Умбетбая Уайдина - Нурлыбека Калауова. Номинацию имени Изтая Мамбета присудили Ернуру Сейдахмету. Молодой поэт из Турции Фатих Султан Йылмаз признан лучшим в номинации имени Куандыка Шангытбаева.

#конкурс #Минкультуры #награждение #Актобе #победители #литература

Популярное

Все
Новая эра в истории казахского языка
Подготовка кадров – инвестиции в будущее
В области Жетысу стартовала уборка кукурузы
В Шымкенте прошли учения по охране стратегических объектов
TurkicSkills: чемпионат профмастерства
Вместо свалки – детская площадка
Каков он, аромат успеха?
Значимость карьеры на производстве
Ситуация под контролем
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Цифровые технологии в судебной практике
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
Морской контейнер превратили в парк
Гидроресурсы по гарантии
Больше тонны пластика – на переработку
Закон Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Студенты провели субботник в Каркаралинском национальном парке
Безопасный труд – залог устойчивого развития
Распоряжение Главы государства о назначении
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Какие участки дорог перекроют в Астане
Должникам теперь не скрыться
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Сел за решетку на всю жизнь
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Лучших операторов беспилотников определили в Жамбылской области
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Дорога должна быть безопасной
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Звёзды мировой оперы примут участие в премьере «Риголетто» …
Школьник из Астаны раскрыл секреты сборки кубика Рубика на …
Новая эра в истории казахского языка
В Астане состоялась презентация книги, посвященной 110-лети…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]