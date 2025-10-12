В Актобе на коммунальном рынке «Табыс» состоялась сельскохозяйственная ярмарка, где были представлены разнообразные продукты, произведенные как в самом областном центре, так и в его районах, включая участников программы «Ауыл аманаты», передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Посетители ярмарки имели возможность приобрести свыше тонны мяса, а также шубат, кумыс, курт, творог, сливочное масло, яйца, а также разнообразные хлебобулочные и кондитерские изделия, фрукты и овощи, и другую высококачественную натуральную продукцию.

Одним из значительных преимуществ данной ярмарки стали цены, которые на 10-15% ниже среднерыночных.

Важно отметить, что подобные мероприятия проходят в областном центре регулярно, что позволяет жителям Актобе не только находить качественные продукты по более выгодным ценам, но также способствует поддержке и развитию местного производства.