В Актюбинской области отмечают 350-летие Мөңке би

Культура
11

В регионе начались праздничные мероприятия, посвященные 350-летию со дня рождения казахского бия, жырау и мыслителя Мөңке би Тілеуұлы, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

В рамках юбилея организованы масштабные культурные, научные и спортивные мероприятия, направленные на сохранение и развитие национального наследия. В частности, проходит международная научно-практическая конференция, посвященная жизни и наследию Мөңке би, а также национальные спортивные игры, конкурсы жыршы и мүшәйра, концертные выступления казахских оркестров и концертные программы с участием потомков великого бия.

В торжествах принимают участие видные деятели науки, культуры и политики, эксперты из Казахстана и зарубежных стран.

Сегодня утром гости возложили цветы к памятнику Мөңке би. В церемонии принял участие и аким области Асхат Шахаров.

Юбилей продолжился в концертном зале «Өнер орталығы». Там прошла международная научно-практическая конференция «Мыңжылдықты болжаған Мөңке би».

Выступая на конференции, аким области Асхат Шахаров отметил важность сохранения памяти о великом мыслителе, справедливом бие и просветителе, подчеркнув, что его мудрость и справедливость остаются примером для нынешнего и будущего поколений.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая отметил: «Наши выдающиеся исторические личности достойны увековечивания. Память о них – неотъемлемая часть общенациональной идентичности, хранить ее – наш гражданский долг».

С семи лет Мөңке би выносил справедливые решения и умел одним словом удержать внимание слушателей. Он одна из тех ярких исторических фигур, о которых говорил Президент. Мөңке Тілеуұлы стал не только выдающимся сыном своей эпохи, но и мудрецом для грядущих поколений. Пусть заветы великого бия укрепляют единство народа и служат во благо светлого будущего молодежи», - отметил аким в поздравительной речи.

350-летие Мөңке би стало значимым событием не только для жителей региона, но и для всей страны, подчеркнув важность сохранения духовного наследия, исторической памяти и культурной самобытности казахского народа.

#Актюбинская область #юбилей #Мөңке би

