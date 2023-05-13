В Алматы мопедист сбил полицейского после требования остановиться

Происшествия
15


Мопедист нарушил ПДД и задавил старшего лейтенанта полиции, попросившего остановиться, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона. 

Фото: Polisia.kz

Инцидент произошел 12 мая, около 16.00 часов в Медеуском районе Алматы.

Полицейский пытался остановить мотоцикл, водитель которого был без шлема. 

Требованиям он не подчинился. Напротив, на большой скорости стал скрываться через частный сектор.

"Действия мопедиста вызвали подозрения. Плюс ко всему он создавал реальную угрозу участникам дорожного движения. На тупиковой улице я стал преследовать мопед в пешем порядке. Водитель двухколесного развернулся и целенаправленно ехал на меня. Наезда избежать не удалось. Я упал. А мопедист, тем временем, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Далее он был задержан",- рассказал инспектор полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы старший лейтенант полиции Жанибек Оразбаев. 

Правонарушителем оказался 23-х летний  курьер одной из фирм доставки. 

Сотрудник полиции доставлен в больницу. По данному факту ведется расследование. 

#ДТП #Алматы #полицейский

Популярное

Все
Елена Рыбакина победила на старте турнира в Риме
В Алматы мопедист сбил полицейского после требования остановиться
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
В Республиканском штабе  рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
Где в Казахстане проживает больше всего мужчин
Гулявший с ножом житель Павлодара напугал прохожих
В Лондоне в Вестминстерском аббатстве короновали Карла III
Пятерку лучших бойцов Казахстана назвал Жалгас Жумагулов
Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима
Стали известны итоги пятого дня ЧМ по боксу в Ташкенте
В преддверии Дня защитника Отечества столичных журналистов пригласили посетить воинскую часть. Представителям СМИ показали, чему научились солдаты за время службы
Отправляясь на службу, вряд ли кто-то из призывников думал о том, что вернется домой героем
В конце прошлого года воинская часть 5573 отметила свое 15-летие. Жители Астаны встречаются с военнослужащими в темно-синей форме с надписью «Ұлттық ұлан» каждый день
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Пять новаций Социального кодекса
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине

Читайте также

Полицейские выехали на вызов и попали в ДТП в Шымкенте
Машина найдена в Сандыктау: больше 10 дней ищут пропавшего …
Мальчика сбили на пешеходном переходе в Балхаше
Наркотики под видом игрушки отправили посылкой из США в Каз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]