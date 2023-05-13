В Алматы мопедист сбил полицейского после требования остановиться

Мопедист нарушил ПДД и задавил старшего лейтенанта полиции, попросившего остановиться, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Фото: Polisia.kz

Инцидент произошел 12 мая, около 16.00 часов в Медеуском районе Алматы.

Полицейский пытался остановить мотоцикл, водитель которого был без шлема.

Требованиям он не подчинился. Напротив, на большой скорости стал скрываться через частный сектор.

"Действия мопедиста вызвали подозрения. Плюс ко всему он создавал реальную угрозу участникам дорожного движения. На тупиковой улице я стал преследовать мопед в пешем порядке. Водитель двухколесного развернулся и целенаправленно ехал на меня. Наезда избежать не удалось. Я упал. А мопедист, тем временем, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Далее он был задержан",- рассказал инспектор полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы старший лейтенант полиции Жанибек Оразбаев.

Правонарушителем оказался 23-х летний курьер одной из фирм доставки.

Сотрудник полиции доставлен в больницу. По данному факту ведется расследование.