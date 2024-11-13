В Алматы ограбили бухгалтера крупного супермаркета

Инцидент произошел утром в Алмалинском районе города. Во дворе жилого дома неизвестный, угрожая женщине пистолетом, потребовал от нее денежные средства. В результате нападения злоумышленник завладел 400 тысячами тенге.

«Нападавший спрятал лицо под шарфом. После преступления он скрылся, однако женщина немедленно сообщила о нападении в полицию. Была создана следственно-оперативная группа, и незамедлительно начались розыскные мероприятия. Уже к обеду 39-летний подозреваемый задержан в центре города, на проспекте Абылай хана. Установлено, что налетчик тщательно спланировал преступление, рассчитывая на значительную сумму денег. Злоумышленник взят под стражу, а изъятый газовый пистолет будет направлен на экспертизу», — сообщил первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.