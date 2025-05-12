В Алматы откроют Центрально-Азиатский Офис добровольцев ООН

Международное сотрудничество
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В Астане состоялось первое заседание Национального организационного комитета по подготовке и проведению Международного года добровольцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Напомним, что по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Генеральная Ассамблея ООН объявила 2026 год Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития.

В мероприятии приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, исполнительный координатор программы Добровольцев ООН Тойли Курбанов, представители государственных органов, общественных организаций и волонтёрских объединений.

Выступая перед собравшимися, Аида Балаева поделилась информацией о проводенной работе и достижениями казахстанцев в сфере волонтерства.

«Казахстанцы активно участвуют в добровольческих программах и международных инициативах по всему миру, и, в частности, в таких организациях как ООН и ЮНИСЕФ. При поддержке Правительства Казахстана девять наших волонтеров с 2020 по 2023 годы работали в различных структурах ООН. В 2024 году семь казахстанских волонтеров направлены в агентства ООН в Кении, Таиланде и Турции», - отметила Аида Балаева.

На заседании Национального организационного комитета обсуждались ключевые инициативы и мероприятия, направленные на развитие волонтёрского движения и укрепление гражданской активности. Спикеры также рассказали о ходе подготовки к предстоящему Году добровольцев и поделились идеями о новых проектах.

Исполнительный координатор Программы Добровольцев ООН Тойли Курбанов выразил представителям Казахстана особую благодарность за отзывчивость и готовность к организации Международного года добровольцев. Он отметил, что Казахстан - первая страна мира, где уже сформирован организационный комитет.

«Ваша активная деятельность в этой сфере не только повысила уровень волонтерства в стране, но и представила Казахстан как важную международную державу в области развития этой отрасли гражданской инициативы. Сегодня ваша страна достойно позиционирует себя, как участника добровольческих программ ООН. В дальнейшем, при взаимодействии с другими странами, мы будем уверенно ссылаться на позитивный казахстанский опыт работы Национального организационного комитета», - сказал Тойли Курбанов.

Здесь же на заседании было объявлено, что в Алматы откроется Субрегиональный офис Добровольческого движения ООН в Центральной Азии.

«Наша общая задача — сформировать устойчивую архитектуру поддержки волонтерства, где государственные институты, общественные организации, образовательные учреждения и СМИ будут работать как единая команда», - подчеркнула Аида Балаева.

#ООН #Алматы

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