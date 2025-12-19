Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Пункт формирования команд предназначен для организации и проведения мероприятий по призыву граждан на срочную воинскую службу. Событие совпало с отправкой в город Актау 45 новобранцев, которые будут проходить службу в составе Национальной гвардии.

С важным событием присутствующих поздравил начальник Генштаба генерал-лейтенант С. Камалетдинов. Он отметил, что с призывного пункта начинается осознанный путь служения Родине молодого гражданина.

– Запуск нового инфраструктурного проекта нацелен на то, чтобы все процедуры призыва были открытыми, понятными, удобными и, самое главное, ориентированными на человека. Здесь созданы все условия для того, чтобы призывники смогли получить полную информацию, пройти все необходимые процедуры и почувствовать уважительное отношение со стороны государства. Уверен, что новый объект станет важным связующим звеном между обществом и армией, государством и молодежью, сегодняшним и будущим днем нашей страны, – подчеркнул начальник Генштаба.

Для качественной и прозрачной работы новый сборный пункт оснащен всем необходимым. Здесь есть кабинеты медицинского осмотра, помещения для психологического отбора, зоны ожидания, информирования призывников, актовый, спортивный залы и столовая. Все это создает комфортные условия для призывников и персонала.

Открытие сборного пункта позволит повысить эффективность взаимодействия между государственными органами, обеспечить соблюдение прав граждан и усилить контроль за процессом их отправки в воинские части.

Образцовый по уровню организации и обслуживания пункт станет важным элементом системы комплектования армии.