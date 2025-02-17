В Алматы презентовали книгу о жизни и творчестве Сауык Жакановой

В Национальной библиотеке РК состоялась презентация книги «Сахара сандуғашы», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Минкультуры РК

Издание посвящено 80-летнему юбилею Сауык Жакановой – знаменитого диктора казахстанского радио, выдающейся личности, внесшей значительный вклад в развитие культуры Казахстана.

За свою многолетнюю творческую деятельность Сауык Жаканова была удостоена ордена «Құрмет».

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители творческой интеллигенции, сотрудники радио и телевидения, журналисты, а также родственники и близкие Сауык Жакановой.

На презентации книги было зачитано поздравительное письмо от имени министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой.