В Алматы прошла первая региональная конференция UN Tourism

Туризм
113
Елена Левкович
корреспондент отдела общества

Ее участники говорили о туризме вообще и о роли в нем женщин в частности

Фото Минтуризма

Конференция стала частью программы Centre Stage, направленной на поддержку женского лидерства и устранение гендерного неравенства в туристской отрасли, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Мероприятие собрало около 400 участников из разных стран, включая представителей международных организаций, бизнеса и экспертного сообщества.

«Туризм - это не только движущая сила экономики, но и показатель общественного развития, инструмент сохранения культурного наследия и поддержки творчества. Казахстан придерживается принципов устойчивости и равных возможностей, рассматривая туризм как одно из приоритетных направлений диверсификации экономики», - отметил председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Нуртас Карипбаев в своем приветственном слове в ходе церемонии открытия.

По информации министерства, за девять месяцев 2025 года Казахстан посетили свыше 12 млн иностранных гостей, а в Алматы отмечается устойчивый рост интереса к городу со стороны как иностранных, так и внутренних туристов.

Особо об Алматы высказалась и исполнительный директор UN Tourism Зорица Урошевич. По ее словам, южный мегаполис становится важной точкой на карте международного туризма, отражая дух будущего туризма, где экономический рост сочетается с ответственным подходом и равными возможностями для всех.

«По свежим данным, количество туристов конкретно в Алматы выросло на 19 процентов – гостей стало 1,3 миллиона. Также в Казахстане имеется статистика, согласно которой 10,5 миллионов казахстанцев составляют долю внутреннего туризма, что свидетельствует о хорошей развитости внутреннего туризма. По данным мирового индекса конкурентоспособности, Казахстан поднялся с 66-го места до 57-го, что показывает динамику развития и открывает возможности для роста туристической индустрии. Это во многом стало возможным благодаря последовательной политике по ослаблению визового режима и другим мерам по развитию туризма», - сообщила Зорица Урошевич в ходе пресс-встречи, предварявшей конференцию.

Больше о женщинах в сфере туризма рассказала управляющий директор АО «НК «Kazakh Tourism» Шырын Мусина.

«Женщины возглавляют малый и средний бизнес, развивают этно- и экотуризм, работают гидами, создают культурные маршруты и социальные инициативы в нашем туристском секторе. Они участвуют в процессах принятия решений в национальных и региональных органах управления отраслью. Совместно с международными партнерами реализуются образовательные программы для развития управленческих и лидерских компетенций женщин в сфере туризма», - отметила глава нацкомпании.

По итогам конференции был принят Алматинский призыв к действию по расширению прав и возможностей женщин в сфере туризма, предусматривающий развитие женского предпринимательства, поддержку образовательных инициатив и внедрение принципов устойчивого туризма. Кроме того, в скором времени планируется введение в действие программы обучения для женщин: до 200 специалистов туристской отрасли смогут повысить навыки в туристской сфере.

#Алматы #туризм #конференция

Популярное

Все
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Необъятный мир наследия великого Абая
Не хватило опыта для победы
Музыкальное наследие тюркского мира
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Тысячи спасенных жизней
Финальные поединки в Семее
Обменялись опытом, наладили контакты
Успей купить по приятной цене!
Имя Кудайбергена Калиева для многих – символ труда и верности родному краю
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Жүз домбыра – бір үн
Стратегическое партнерство укрепляется
Крылатое наследие номадов
Новую спецтехнику получили лесники
Привлечение инвестиций минимизирует тарифы
Kia: тандем человека и высоких технологий
Высокая честь – Родину беречь
Чувствовать себя равноправными членами общества
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Аграрии, работающие в мегаполисах лишены господдержки - сенатор
Продкорпорация объявила цены на зерно
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Как защитить ваши деньги от взысканий
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Золотой коридор евразийского континента
Казахстан и Азербайджан укрепляют сотрудничество в сфере ту…
Мангистауская область и Япония укрепляют туристические связи
Столицу Мальты признали самой красивой в мире

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]