Ее участники говорили о туризме вообще и о роли в нем женщин в частности

Фото Минтуризма

Конференция стала частью программы Centre Stage, направленной на поддержку женского лидерства и устранение гендерного неравенства в туристской отрасли, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Мероприятие собрало около 400 участников из разных стран, включая представителей международных организаций, бизнеса и экспертного сообщества.

«Туризм - это не только движущая сила экономики, но и показатель общественного развития, инструмент сохранения культурного наследия и поддержки творчества. Казахстан придерживается принципов устойчивости и равных возможностей, рассматривая туризм как одно из приоритетных направлений диверсификации экономики», - отметил председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Нуртас Карипбаев в своем приветственном слове в ходе церемонии открытия.

По информации министерства, за девять месяцев 2025 года Казахстан посетили свыше 12 млн иностранных гостей, а в Алматы отмечается устойчивый рост интереса к городу со стороны как иностранных, так и внутренних туристов.

Особо об Алматы высказалась и исполнительный директор UN Tourism Зорица Урошевич. По ее словам, южный мегаполис становится важной точкой на карте международного туризма, отражая дух будущего туризма, где экономический рост сочетается с ответственным подходом и равными возможностями для всех.

«По свежим данным, количество туристов конкретно в Алматы выросло на 19 процентов – гостей стало 1,3 миллиона. Также в Казахстане имеется статистика, согласно которой 10,5 миллионов казахстанцев составляют долю внутреннего туризма, что свидетельствует о хорошей развитости внутреннего туризма. По данным мирового индекса конкурентоспособности, Казахстан поднялся с 66-го места до 57-го, что показывает динамику развития и открывает возможности для роста туристической индустрии. Это во многом стало возможным благодаря последовательной политике по ослаблению визового режима и другим мерам по развитию туризма», - сообщила Зорица Урошевич в ходе пресс-встречи, предварявшей конференцию.

Больше о женщинах в сфере туризма рассказала управляющий директор АО «НК «Kazakh Tourism» Шырын Мусина.

«Женщины возглавляют малый и средний бизнес, развивают этно- и экотуризм, работают гидами, создают культурные маршруты и социальные инициативы в нашем туристском секторе. Они участвуют в процессах принятия решений в национальных и региональных органах управления отраслью. Совместно с международными партнерами реализуются образовательные программы для развития управленческих и лидерских компетенций женщин в сфере туризма», - отметила глава нацкомпании.

По итогам конференции был принят Алматинский призыв к действию по расширению прав и возможностей женщин в сфере туризма, предусматривающий развитие женского предпринимательства, поддержку образовательных инициатив и внедрение принципов устойчивого туризма. Кроме того, в скором времени планируется введение в действие программы обучения для женщин: до 200 специалистов туристской отрасли смогут повысить навыки в туристской сфере.