В Алматы прошли гастрольные концерты театра Astana Ballet

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Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

Артисты представили зрителям насыщенную и разножанровую программу, объединившую классику, народную хореографию, современный балет и симфоническую музыку, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

Гастрольный тур открылся постановкой Blind forgiveness — рок-балетом, который стал новым словом в репертуаре театра. Балетмейстер-постановщик Кирилл Радев создал оригинальное хореографическое полотно, в котором неоклассическая пластика соединяется с модерном и театральным монологом. Музыка известного российского композитора Арсения Смирнова стала «душой» спектакля, придавшей ему особую эмоциональную глубину.

Затем зрителей ждала встреча с симфоническим оркестром театра и всемирно известным скрипачом Ержаном Кулибаевым. В программу вечера вошли заменитые «Времена года» Антонио Вивальди, оригинально интерпретированные аргентинским маэстро Астором Пьяццоллой в духе танго.

Также на сцене Almaty Theatre был поставлен легендарный балет Арифа Меликова на либретто турецкого поэта Назыма Хикмета «Легенда о любви» в постановке выдающегося хореографа Юрия Григоровича. Это спектакль сильных страстей и глубокой мысли, в котором достигнут синтез гениальных компонентов, вознесших искусство балета на небывалую высоту: философской глубины либретто, колоритной музыки и выразительной сценографии, созданной Симоном Вирсаладзе.

Ярким финалом гастролей стал национальный дивертисмент «Наследие Великой степи» в постановке заслуженного деятеля Казахстана Айгуль Тати. Это одна из визитных карточек театра Astana Ballet, в которой сочетаются этнографические образы, самобытная казахская культура и современные балетмейстерские подходы.

Гастроли театра Astana Ballet в Алматы прошли при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

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