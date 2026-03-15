В Центре общественных коммуникаций Алматы глава информационного штаба независимых наблюдателей Рафаэль Гасанов и руководитель городского филиала РОО Коалиция общественных наблюдателей «Дауыс» проинформировали о ходе республиканского референдума как в мегаполисе, так и по всей стране, сообщает Kazpravda.kz

В Алматы на различных участках, где проходит голосование, работают независимыe наблюдатели из девяти различных неправительственных организаций. Они будут в течении всего периода голосования находится на участках и передавать объективную информацию, с которой можно ознакомится на сайте Independ.kz. Здесь же можно ознакомится с данными мониторинга и ходе голосования.

«Начиная с 7 утра и в течение дня референдума штаб намерен показывать «живую карту голосования» – включения с участков из разных уголков страны. Это будут не только официальные сводки, но и репортажи с мест события, встречи с интересными избирателями. В состав независимых наблюдателей входят журналисты, юристы, преподаватели учебных заведений, студенты, общественные активисты и просто неравнодушные граждане», - рассказал Рафаэль Гасанов.

По его словам, к работе штаба подключились независимые наблюдатели из Алматы, СКО, ЗКО, области Жетысу и Шымкента. На 10 часов никаких нарушений в ходе голосования не зафиксировано. Самая высокая активность отмечена в Карагандинской области, где на 10 00 по данным ЦИК, проголосовало 26% избирателей, в Алматы явка составила 9%, в целом по стране 19%,. Он напомнил, что решение о создании Информационного штаба независимых наблюдателей было продиктовано желанием обеспечить обществу доступ к проверенной информации.