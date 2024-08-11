В Алматы система ONAY работает в штатном режиме

Фото: акимат Алматы

«9 августа с 23:00 на сетевые ресурсы транспортного холдинга Алматы предпринята беспрецедентная DDOS атака. При этом оборудование в автобусах работало в штатном режиме. Оплату проезда можно было осуществлять посредством транспортных карт, SMS, мобильного приложения ONAY. У некоторых пользователей в связи с DDOS атакой могли наблюдаться ограничения в некоторых сервисах мобильного приложения», - говорится в сообщении.

В холдинге подчеркнули, что специалистами предпринят ряд мероприятий по стабилизации работы систем и на текущий момент все сервисы и каналы связи работают в штатном режиме.

Специалисты транспортного холдинга продолжают мониторить ситуацию, в оперативном режиме предпринимают необходимые меры по недопущению повторения ситуации.