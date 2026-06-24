В Алматы сносят незаконные кафе и магазины

Их строительство не было оговорено с властями города

Фото: акимат Алматы

В Алматы демонтированы незаконные объекты торговли, расположенные по пр. Достык, 170/1. В ходе внеплановой проверки установлено, что на участке велось строительство трех одноэтажных объектов без необходимых разрешительных документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата

По результатам проверки собственнику было выдано предписание о приостановлении строительно-монтажных работ и устранении выявленных нарушений с приведением земельного участка в первоначальное состояние. В связи с неисполнением предписания материалы были направлены в суд.

По решению суда собственник привлечен к административной ответственности. На сегодня самовольно возведенные объекты демонтированы собственником. В Управлении градостроительного контроля напомнили о необходимости соблюдения требований действующего законодательства при осуществлении строительной деятельности.

Ранее сообщалось о фактах сноса незаконных кафе.