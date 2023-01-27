В Алматы состоялась премьера документального фильма «Друг» Фархата Шарипова, посвященного памяти его тезки – киноактера Фархата Абдраимова
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Галия Шимырбаева
Его не стало в конце мая 2021 года. 21 января, в свой 57-й день рождения, Фара вновь встретился, правда, уже только с экрана, со своими друзьями. А их у него было много. Он, пожалуй, был единственным в стране человеком, которого знали все – от Президента до таксиста и официанта. Своим смехом добродушный гигант заряжал всех, кто находился рядом, так, что делал их преданными друзьями, не прикладывая к этому никаких усилий.