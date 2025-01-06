В Алматы ущемляли права водителей автобусов
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Прокуратурой Турксибского района выявлены нарушения трудового законодательства, повлекшие ущемление конституционных прав 1 656 водителей автобусов крупнейшего пассажирского перевозчика города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК
Нарушения выразились в превышении предельного количества сверхурочных работ, сокращении продолжительности междусменного отдыха и непредоставления выходных дней водителям.
Такие действия перевозчика влияют на безопасность дорожного движения и ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан.
По результатам анализа перевозчик привлечен к административной ответственности, по акту надзора допущенные нарушения устранены, трудовые права работников восстановлены.