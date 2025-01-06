В Алматы ущемляли права водителей автобусов

Прокуратурой Турксибского района выявлены нарушения трудового законодательства, повлекшие ущемление конституционных прав 1 656 водителей автобусов крупнейшего пассажирского перевозчика города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нарушения выразились в превышении предельного количества сверхурочных работ, сокращении продолжительности междусменного отдыха и непредоставления выходных дней водителям.

Такие действия перевозчика влияют на безопасность дорожного движения и ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан.

По результатам анализа перевозчик привлечен к административной ответственности, по акту надзора допущенные нарушения устранены, трудовые права работников восстановлены.