В Астане, Алматы и 12 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В «Казгидромет» рассказали о погоде на 8 января, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, в Астане ночью временами ожидается сильный снег, метель, днем низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Акмолинской области 8 января ночью ожидается сильный снег, метель. Днем на севере, востоке будет низовая метель. На западе, севере, востоке ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на севере, юге, востоке региона порывы 15-20 м/с, ночью временами 25 м/с.

Ночью на западе, севере, днем на востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель. На западе, севере, востоке ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере, востоке региона порывы 15-20 м/с.

На севере Актюбинской области ожидается низовая метель, туман.

Днем на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный снег. Ночью на западе, севере, юге метель, днем метель. На востоке, юге региона туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере 15-20 м/с.

Днем на севере, юге Абайской области ожидается временами сильный снег, метель. На востоке ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре региона 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью на юге, востоке, днем на западе, севере Костанайской области ожидается метель. На западе, севере, юге туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке региона порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, низовая метель. На севере, востоке туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный ночью на юге, востоке, в центре 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке, днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На востоке туман. Ветер западный на западе, юге, востоке порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер южный, юго-восточный днем на севере порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидается метель. Ветер северо-западный на западе, севере, юге 15-20 м/с.

На востоке, в горных районах Жетысуской области ожидаются сильный снег, туман. Низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный на востоке, в центре, горных районах порывы 15-20, временами 25 м/с.

В предгорных, горных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег. На севере, юге, в горных районах временами туман, гололед. Ветер северо-западный на севере, юге, в горных районах порывы 18-23 м/с.

В Алматы 8 января ночью временами прогнозируется сильный снег, временами туман, гололед.