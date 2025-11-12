В Астане дан старт работе международных шахматных клубов Сергея Карякина

Проекты
7
Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

Торжественный запуск гуманитарного проекта, инициированного российским гроссмейстером для развития шахматной дипломатии и укреп­ления мирового спортивного сообщества, состоялся в стенах столичного Русского дома. Свою деятельность клубы Сергея Карякина начали одновременно в 15 странах мира: Казахстане, Кыргызстане, Беларуси, Венгрии, Таджикистане, Индии, Танзании, Венесуэле, Маврикии, Египте, Таиланде, Палестине, Иордании, Замбии и Чили.

Фото Русского дома в Астане

В силу определенных обстоятельств сам Сергей Карякин не смог лично присутствовать на церемонии открытия, как это задумывалось изначально, однако присоединился к ее участникам в формате видеоконференции. Вице-чемпион мира тепло пообщался с юными шахматистами и отметил особое значение спорта как формы международного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

– Наш проект представляет собой платформу, объединяющую людей на принципах взаимного уважения к культуре и традициям друг друга. Мы стремимся к тому, чтобы шахматные клубы в русских домах стали местом общения, развития и совместного творчества. Здесь будут проводиться турниры, мастер-классы и обучающие программы. Я верю, что участники и педагоги шахматных клубов получат вдохновение и самые хорошие эмоции от предстоящих состязаний. Казахстану от всего сердца желаю дальнейшего процветания и благополучия, – отметил Сергей Карякин.

От имени Федерации шахмат Московской области гостей мероприятия приветствовал ее исполнительный директор, известный спортивный журналист Альберт Миннуллин. Он же выступил комментатором онлайн-сеанса одновременной игры между Сергеем Карякиным и шахматистами из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Иордании, который стал захватывающей кульминацией вечера. В этом напряженном и волнительном поединке честь нашей страны отстаивал журналист Рустем Омаров, победитель турниров Senat Open и Qazcontent open. Проведение сеанса одновременной игры в командно-консультационном формате позволило шахматис­там, противостоявшим Сергею Карякину, сообща принимать важнейшие тактические решения. В качестве поощрения за проявленную в состязании решительность Альберт Миннуллин вручил Рустему Омарову памятный подарок – книгу заслуженного тренера России Александра Калинина «Сергей Карякин. Школа шахматного мастерства» с автографом гроссмей­стера.

Помериться силами за шахматной доской смогли и начинающие спортсмены – воспитанники опытного педагога Гульжан Нурпеисовой. Победителям мини-турнира были вручены почетные грамоты и обучающие задачники Сергея Карякина и Екатерины Волковой с дарственными надписями вице-чемпиона мира. В завершение мероприятия Альберт Миннуллин вручил коллективу Русского дома в Астане подписанную Сергеем Карякиным шахматную доску, сыграть за которой теперь могут все участники столичного клуба.

Вечер, прошедший в духе творческого состязания, продемонстрировал, что спорт не знает границ и служит прочным мостом между странами как олицетворение их исторически сложившихся дружественных отношений.

#шахматы #Русский дом #Сергей Карякин

Популярное

Все
Под эгидой FEI
Лучший киберспортсмен планеты
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Здесь качество – не лозунг, а система
Определился состав финалистов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Потайной туннель римских императоров под Колизеем откроется для туристов
Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики
Портрет Алии украсил набережную
Заработал кирпичный завод
На пути к технологической независимости
Представлены приоритеты в области социальной политики
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
У школы – новоселье!
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

В Мангистау выращивают африканского сома
С фермы – на прилавок, с прилавка – за границу
Запущен крупный аграрный кластер
На пути к технологической независимости

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]