В силу определенных обстоятельств сам Сергей Карякин не смог лично присутствовать на церемонии открытия, как это задумывалось изначально, однако присоединился к ее участникам в формате видеоконференции. Вице-чемпион мира тепло пообщался с юными шахматистами и отметил особое значение спорта как формы международного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

– Наш проект представляет собой платформу, объединяющую людей на принципах взаимного уважения к культуре и традициям друг друга. Мы стремимся к тому, чтобы шахматные клубы в русских домах стали местом общения, развития и совместного творчества. Здесь будут проводиться турниры, мастер-классы и обучающие программы. Я верю, что участники и педагоги шахматных клубов получат вдохновение и самые хорошие эмоции от предстоящих состязаний. Казахстану от всего сердца желаю дальнейшего процветания и благополучия, – отметил Сергей Карякин.

От имени Федерации шахмат Московской области гостей мероприятия приветствовал ее исполнительный директор, известный спортивный журналист Альберт Миннуллин. Он же выступил комментатором онлайн-сеанса одновременной игры между Сергеем Карякиным и шахматистами из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Иордании, который стал захватывающей кульминацией вечера. В этом напряженном и волнительном поединке честь нашей страны отстаивал журналист Рустем Омаров, победитель турниров Senat Open и Qazcontent open. Проведение сеанса одновременной игры в командно-консультационном формате позволило шахматис­там, противостоявшим Сергею Карякину, сообща принимать важнейшие тактические решения. В качестве поощрения за проявленную в состязании решительность Альберт Миннуллин вручил Рустему Омарову памятный подарок – книгу заслуженного тренера России Александра Калинина «Сергей Карякин. Школа шахматного мастерства» с автографом гроссмей­стера.

Помериться силами за шахматной доской смогли и начинающие спортсмены – воспитанники опытного педагога Гульжан Нурпеисовой. Победителям мини-турнира были вручены почетные грамоты и обучающие задачники Сергея Карякина и Екатерины Волковой с дарственными надписями вице-чемпиона мира. В завершение мероприятия Альберт Миннуллин вручил коллективу Русского дома в Астане подписанную Сергеем Карякиным шахматную доску, сыграть за которой теперь могут все участники столичного клуба.

Вечер, прошедший в духе творческого состязания, продемонстрировал, что спорт не знает границ и служит прочным мостом между странами как олицетворение их исторически сложившихся дружественных отношений.