В Астане дан старт работе международных шахматных клубов Сергея Карякина
Торжественный запуск гуманитарного проекта, инициированного российским гроссмейстером для развития шахматной дипломатии и укрепления мирового спортивного сообщества, состоялся в стенах столичного Русского дома. Свою деятельность клубы Сергея Карякина начали одновременно в 15 странах мира: Казахстане, Кыргызстане, Беларуси, Венгрии, Таджикистане, Индии, Танзании, Венесуэле, Маврикии, Египте, Таиланде, Палестине, Иордании, Замбии и Чили.