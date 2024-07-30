В Астане двое мужчин подрались из-за парковки: суд принял постановление

Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям г.Астаны рассмотрено дело в отношении К. в совершении мелкого хулиганства, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правонарушитель, осознавая, что находится в общественном месте, устроил драку, нарушив общественный порядок и спокойствие окружающих.

На суде он пояснил, что приехав с супругой на рынок, увидел возле шлагбаума стоящую автомашину. На его просьбу убрать автомобиль, водитель махнул на него рукой, после чего между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Правонарушитель вину признал, в содеянном раскаялся. Санкция предъявляемой статьи влечет штраф в размере 20 МРП (более 73 тысяч тенге) либо арест до 15 суток.

Ему назначен штраф в размере 20 МРП.
 

#Астана #суд #драка

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