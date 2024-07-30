В Астане двое мужчин подрались из-за парковки: суд принял постановление

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правонарушитель, осознавая, что находится в общественном месте, устроил драку, нарушив общественный порядок и спокойствие окружающих.



На суде он пояснил, что приехав с супругой на рынок, увидел возле шлагбаума стоящую автомашину. На его просьбу убрать автомобиль, водитель махнул на него рукой, после чего между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в драку.



Правонарушитель вину признал, в содеянном раскаялся. Санкция предъявляемой статьи влечет штраф в размере 20 МРП (более 73 тысяч тенге) либо арест до 15 суток.



Ему назначен штраф в размере 20 МРП.

