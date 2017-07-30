В Астане наградили победителей открытого чемпионата РК по триатлону
В Астане в триатлон-парке прошла торжественная церемония награждения победителей открытого чемпионата РК по триатлону среди любителей в различных возрастных категориях, сообщает МИА "Казинформ".
Тройки победителей: Сергей Яковлев, Александр Винокуров и Мурат Касимов (40–45 лет), Андрей Ханадеев, Айдын Рахимбаев, Даурен Ержигитов (45–47 лет), Аслан Абдрахимов, Чынгыз Алканов и Нариман Турлыбеков (30–34 года), Максим Лещин, Куаныш Аубакиров и Мади Сулейменов (25–29 лет), Григорий Савва, Михаил Кувшинников, Никита Красильников (35–39 лет), Александр Трибунский, Азат Мамбеталиев, Ердаулет Умбетов (18–24 года), Бахытжан Бектенов, Динара Садвокасова, Гульнур Тленова, Яна Кагалей (25–29 лет).
Глава БРК Болат Жамишев стал победителем в возрастной группе 60+. Абсолютным чемпионом у мужчин стал Михаил Лещин, среди женщин – Нагима Керембаева.
Призы победителям вручали глава Федерации триатлона РК Карим Масимов, аким Астаны Асет Исекешев и министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.
Напомним, сегодня состоялся чемпионат Казахстана по триатлону среди профессионалов. В общей сложности в соревнованиях участвовали 155 человек. Турнир проводился на следующих дистанциях: плавание – 1,8 км, велогонка – 90 км, бег – 21,5 км. В командном зачете участвовали 19 команд, в каждой из них – по 3 человека.