В Астане презентовали первый выпуск исторического комикса

Фото: пресс-служба МКИ РК

В государственном историко-культурном музее-заповеднике «Бозок» состоялась презентация первого выпуска исторического комикса «Путешествие Алихана и Айкерим», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В презентации исторического комикса приняли участие представители творческой интеллигенции, научного сообщества и педагоги общеобразовательных школ столицы.

Отметим, что согласно Концепции культурной политики РК на 2023 – 2029 годы, утвержденной постановлением правительства по привлечению детей и подростков к чтению и популяризации казахстанской литературы, ведется работа по созданию детских комиксов с национальным колоритом на тематику казахских героев, исторических событий, мифологии и актуальных трендов.

На основании международного опыта музеем–заповедником «Бозок» выпущена книга, адресованная юным читателям. Текст комикса написан на трех языках: казахском, русском и английском.

Художник - Жапаров Бекен Байзакович, дизайнер музея-заповедника «Бозок».

Главная сюжетная идея комикса основана на исторических сведениях археологических раскопок средневекового городища Бозок.

В рамках мероприятия участники обсудили значение детской литературы в формировании исторического сознания подрастающего поколения, необходимость популяризации историко-культурного наследия и перспективы развития детских образовательных проектов.