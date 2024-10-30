В Астане продолжат свою работу сельскохозяйственные ярмарки

Теперь они будут проходить в крытом помещении

Фото: акимат Астаны

Со 2 ноября в столичном ТРЦ Koktal заработает сельскохозяйственная ярмарка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны

Посетители смогут приобрести свежие продукты от местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. В том числе: свежие овощи и фрукты, качественное мясо, мучные изделия и многие другие продукты сельского хозяйства.

Ярмарка будет проходить каждые выходные с 10:00 до 22:00 со 2 ноября по адресу: проспект Нургисы Тлендиева, 12а.