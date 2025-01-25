В Астане продолжают штрафовать за рекламу букмекерских контор

Столица
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За нарушение закона предусмотрены штрафы до 1,5 млн тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

С 9 сентября 2024 года в Казахстане вступил в силу закон, запрещающий наружную рекламу букмекерских контор и тотализаторов. КГУ «Астана-Жарнама» продолжает мониторинг наружной рекламы. В случае выявления нарушений незаконная реклама демонтируется, а ее распространители привлекаются к административной ответственности.

Согласно нормам закона, реклама букмекерских контор запрещена на фасадах зданий, открытых пространствах, транспортных средствах и наружных конструкциях. Допускается размещение рекламы только внутри самих букмекерских пунктов, спортивных сооружений и на спортивной экипировке. Использование логотипов и товарных знаков букмекерских компаний в рекламе иных видов бизнеса также запрещено.

За нарушение закона предусмотрены штрафы в размере от 236 тысяч до 1,5 миллиона тенге.

#Астана #штраф #букмекерские конторы

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