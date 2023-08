В Астане снова пройдёт фестиваль The Spirit of Astana

После четырехлетнего перерыва в столице снова состоится фестиваль современной этнической музыки The Spirit of Astana. Мероприятие пройдёт в День Конституции, 30 августа, на летней open-air площадке EXPO, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Фото с сайта акимата Астаны

Международный фестиваль соберет на своей сцене лучших исполнителей этнической музыки: TURAN (Казахстан), ABBOS (Узбекистан), BINT EL FUNK (Израиль), KEREKES BAND (Венгрия), MGZAVREBI (Грузия), DJ PUZA (Казахстан). Начало в 17:00.

Уже с 12 дня на территории фестиваля будут проходить мастер-классы по работе с войлоком и кожей, гончарному искусству, живописи, росписи тканей и флористике, также гостей будут угощать блюдами разных народов мира, начнет работу ярмарка ремесленников. С 14:00 до 17:00 будет возможность сыграть в национальные игры: ханталапай, тоғыз құмалақ, асық ату (бес табан), Өгіз тартыс, бес асық.



The Spirit of Astana призван объединить людей разных возрастов, национальностей и интересов в едином стремлении к музыкальному и культурному обогащению, открывая им аутентичную и самобытную музыку мировых исполнителей.

Фестиваль стал символом соединения народов и культур в единое целое, что, в общем, и является главной философией проекта.



Впервые фестиваль состоялся в Астане в 2017 году.



«Возвращение этого фестиваля знаменательно для нас, его организаторов и, надеюсь, для всех жителей Астаны. Музыка несет в себе счастье, мир и любовь. Это необыкновенно: наблюдать за тем, как разные этносы и народы объединены любовью к музыке и творят на одной сцене. Ценности фестиваля - это любовь к музыке, любовь к этнике. Я думаю, что эта любовь откликается в душе каждого, кто слушает нашу музыку», - говорит генеральный директор холдинга Alash Media Group Зауре Казыбаева.

Ее супруг Батыр Казыбаев был идейным вдохновителем проектов The Spirit of Tengri и The Spirit of Astana. Именно он поверил в проекты и претворил их в жизнь.

Мероприятие пройдет при поддержке акимата города Астаны. Партнер фестиваля Jusan.