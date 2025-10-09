Фото предоставлено организаторами

Дебютное произведение писательницы посвящено судьбам казахстанских женщин в переломные моменты XX века, передает корреспондент Kazpravda.kz

Композиционно роман выстроен по принципу схождения временных линий, что позволяет читателю лучше прочувствовать взаимозависимость исторических событий, а также цельность и своеобразие характеров, раскрывающихся в ходе драматических конфликтов с несовершенствами эпохи. Образы главных героинь произведения — Балкис и ее внучки Айсулу — отражают особенности мировоззрения двух поколений, отделенных друг от друга значительным временным промежутком, но связанных общностью судеб и выпавшей на их долю мучительной переоценкой привычных ценностей и идеалов. Становление характера Балкис проходит в психологической обстановке 30-х годов, тогда как молодость Айсулу выпадает на период перестройки. По словам писательницы, воскрешая события далеких лет, она стремилась связать историю с современностью, осмыслить общественно-политические явления через призму их влияния на человека.

— Груз межпоколенческой травмы, если ее не отрефлексировать, ложится на плечи будущих поколений. Мой роман — рефлексия, заплатка на лоскутном одеяле семейной истории. Восстанавливая, проживая события прошлого, я возвращаю память в настоящее. Избавляясь от груза межпоколенческих травм, я обретаю успокаивающую уверенность, — считает Галия Нур.

В ходе презентации писательница поделилась интересными фактами из жизни своей семьи, которые стали своего рода строительным материалом для основных сюжетных линий произведения.

Встреча со столичными читателями — первая в писательской карьере Галии Нур, однако это не помешало ей найти общий язык с публикой и придать мероприятию дух свободного, открытого обмена мнениями.

Свою оценку роману «Лоскутное одеяло» дали известные казахстанские писатели и поэты Нурлан Токсанов, Айгуль Клиновская, Нургуль Адамбаева и Мурат Уали. Модератором встречи выступила руководитель книжного клуба «Казахстанские страницы», блогер Элина Петрова.

Презентация завершилась автограф-сессией, в ходе которой каждый желающий мог приобрести экземпляр книги с дарственной надписью автора.