В Астане состоялась презентация романа Галии Нур «Лоскутное одеяло»

Литература
79
Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

Свою оценку роману дали известные писатели и поэты Нурлан Токсанов, Айгуль Клиновская, Нургуль Адамбаева и Мурат Уали

Фото предоставлено организаторами

Дебютное произведение писательницы посвящено судьбам казахстанских женщин в переломные моменты XX века, передает корреспондент Kazpravda.kz

Композиционно роман выстроен по принципу схождения временных линий, что позволяет читателю лучше прочувствовать взаимозависимость исторических событий, а также цельность и своеобразие характеров, раскрывающихся в ходе драматических конфликтов с несовершенствами эпохи. Образы главных героинь произведения — Балкис и ее внучки Айсулу — отражают особенности мировоззрения двух поколений, отделенных друг от друга значительным временным промежутком, но связанных общностью судеб и выпавшей на их долю мучительной переоценкой привычных ценностей и идеалов. Становление характера Балкис проходит в психологической обстановке 30-х годов, тогда как молодость Айсулу выпадает на период перестройки. По словам писательницы, воскрешая события далеких лет, она стремилась связать историю с современностью, осмыслить общественно-политические явления через призму их влияния на человека.

— Груз межпоколенческой травмы, если ее не отрефлексировать, ложится на плечи будущих поколений. Мой роман — рефлексия,  заплатка на лоскутном одеяле семейной истории. Восстанавливая, проживая события прошлого, я возвращаю память в настоящее. Избавляясь от груза межпоколенческих травм, я обретаю успокаивающую уверенность, — считает Галия Нур.

В ходе презентации писательница поделилась интересными фактами из жизни своей семьи, которые стали своего рода строительным материалом для основных сюжетных линий произведения.

Встреча со столичными читателями — первая в писательской карьере Галии Нур, однако это не помешало ей найти общий язык с публикой и придать мероприятию дух свободного, открытого обмена мнениями.

Свою оценку роману «Лоскутное одеяло» дали известные казахстанские писатели и поэты Нурлан Токсанов, Айгуль Клиновская, Нургуль Адамбаева и Мурат Уали. Модератором встречи выступила руководитель книжного клуба «Казахстанские страницы», блогер Элина Петрова.

Презентация завершилась автограф-сессией, в ходе которой каждый желающий мог приобрести экземпляр книги с дарственной надписью автора.

#книга #женщины #история

Популярное

Все
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Лювак для бодрости
ТШО: устойчивое развитие, технологии и инклюзивность
Битвы за чемпионство, еврокубки и путевку в КПЛ
Токаев поддержал достигнутое соглашение по сектору Газа
Жатва близка к завершению
Непревзойденный мастер слова
Ставка на искусственный интеллект
Казахстан вновь продлил запрет на вывоз газа и скота
На сцене – «Любовь и голуби»
На службе у хлебной нивы
Плата за невнимательность высока
Медучреждения открылись в сельской местности
Уроки истории
Распознать качество семян поможет QR-код
Опасные нюансы
Новым локомотивам добавят мощности
Одно решение – десятки спасенных жизней
Прогресс в школах – прогресс в государстве
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области Абай
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Маленькая империя для больших начинаний
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Регион делает ставку на туризм
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
В Кызылорде наблюдается ажиотаж вокруг матча «Ордабасы» - «Тобол»
Виноградные слезы
Глава государства принял гендиректора зарубежной компании в сфере ИИ
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Уроки истории
Непревзойденный мастер слова
В Астане презентовали пособие Куляш Шамшидиновой о воспитан…
В Усть-Каменогорске издали книгу об истории казахстанского …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]